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18 апреля, 16:25

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"Сити": где в Москве подают вкусные куличи

"Сити": где в Москве подают вкусные куличи

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Московские рестораны приготовили огромный выбор куличей: с фигурками, дубайским шоколадом, с глазурью и без и даже с гнездом с яйцами. Цены разнятся от нескольких сотен рублей за кулич до 30 тысяч, а небольшую корзинку можно найти за 100 тысяч рублей.

В этом выпуске проекта "Сити" гастрокритик Александр Ильин отправится на поиски самых вкусных и красивых вариантов куличей и расскажет, какими бывают пасхальные десерты.

Подробнее – в программе "Сити".

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