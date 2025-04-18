"Сити": где в Москве подают вкусные куличи

Московские рестораны приготовили огромный выбор куличей: с фигурками, дубайским шоколадом, с глазурью и без и даже с гнездом с яйцами. Цены разнятся от нескольких сотен рублей за кулич до 30 тысяч, а небольшую корзинку можно найти за 100 тысяч рублей.

В этом выпуске проекта "Сити" гастрокритик Александр Ильин отправится на поиски самых вкусных и красивых вариантов куличей и расскажет, какими бывают пасхальные десерты.

Подробнее – в программе "Сити".