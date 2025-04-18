В Москве снизили максимальную скорость электросамокатов до 20 км/ч

В столице ограничили скорость движения электросамокатов. Как сообщили в Дептрансе, теперь пользователи кикшеринга не смогут разогнаться быстрее 20 километров в час.

В отдельных зонах, например в парках, максимальная скорость составит от 5 до 15 километров в час. За ограничение отвечают специальные модули, встроенные в устройства. Технологию протестировали в прошлом году, и результаты эксперимента признали успешными.

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