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18 апреля, 07:45

Транспорт

В Москве снизили максимальную скорость электросамокатов до 20 км/ч

В Москве снизили максимальную скорость электросамокатов до 20 км/ч

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Столичные операторы кикшерига снизили максимальную скорость самокатов

В столице ограничили скорость движения электросамокатов. Как сообщили в Дептрансе, теперь пользователи кикшеринга не смогут разогнаться быстрее 20 километров в час.

В отдельных зонах, например в парках, максимальная скорость составит от 5 до 15 километров в час. За ограничение отвечают специальные модули, встроенные в устройства. Технологию протестировали в прошлом году, и результаты эксперимента признали успешными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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