Эксперт Трушкова: при подготовке авто к сезону важно проверить систему кондиционирования

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Во время подготовки автомобиля к весенне-летнему сезону важно проверить давление в системе кондиционирования. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на эксперта Юлию Трушкову.

По ее словам, при проверке давления в системе кондиционирования нужно подключить манометрическую станцию или автосканер с датчиком давления, после чего проверить давление высокой и низкой магистрали. Кроме того, необходимо провести проверку компрессора.

"При его запуске должна быть слышна характерная щелчковая муфта (если компрессор электромеханический)", – пояснила Трушкова, добавив, что диагностика проводится с помощью OBD2-сканера и эндоскопа или УФ-детектора.

Также перед началом сезона водителям стоит провести вакуумирование, чтобы удалить влагу и воздух, и заправку фреоном. Не стоит забывать о замене салонного фильтра, напомнила Трушкова.

Помимо прочего, эксперт рекомендовала провести обработку испарителя от грибка и бактерий, а также осмотр заслонок и системы воздухораспределения.

"В современных авто заслонки управляются электроприводами или сервоприводами. Если заслонка не переключает поток воздуха – виноват либо электромоторчик, либо блок управления климатом", – добавила Трушкова.

Важно помнить и про средства, которые помогут защитить салон от перегрева, например, тонировку, экраны, проветривание, заключила эксперт.

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