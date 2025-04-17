Пасхальные куличи стали гастрономическим трендом в Москве

В этом году куличи стали не просто праздничной выпечкой, а настоящим трендом. В столичных ресторанах готовят куличи с фисташковой начинкой, украшают золотой пудрой и оформляют в минималистичном стиле с аккуратными бантиками. Популярность традиционной русской кухни вдохновила кондитеров на новые вкусы и формы.

Для тех, кто особенно любит глазурь, в кафе продают шапочку от кулича в виде отдельного десерта. Москвичи, предпочитающие домашнюю выпечку, могут приобрести наборы с формами и украшениями в магазинах.

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