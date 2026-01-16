Форма поиска по сайту

16 января, 23:21

Происшествия

В больницах Сыктывкара остаются 19 пострадавших после ЧП в здании МВД

Фото: телеграм-канал "Минздрав Коми"

В больницах республики Коми остаются 19 человек после взрыва в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре. Об этом со ссылкой на региональный Минздрав пишет РИА Новости.

По данным ведомства, 12 человек проходят лечение в Эжвинской городской больнице и республиканской больнице Коми, оставшиеся 7 пострадавших – в медсанчасти МВД. При этом состояние раненых не изменилось: пять человек по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, четыре – в крайне тяжелом.

ЧП произошло в Сыктывкаре 15 января. В одном из помещений центра профподготовки МВД раздался хлопок, после чего загорелась крыша. Площадь возгорания составила 340 квадратных метров. Спустя время пожар был ликвидирован.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в настоящий момент задержан. Им оказался один из преподавателей учреждения, который в ходе занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату.

Новости регионов: задержан подозреваемый по делу о ЧП в здании МВД в Сыктывкаре

