16 января, 22:18Политика
Роскомнадзор опроверг применение новых мер по ограничению работы Telegram
Фото: 123RF.com/simpson33
Роскомнадзор в настоящее время не вводит дополнительных ограничений для мессенджера Telegram, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Таким образом, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций опровергла сообщения, распространенные ранее в СМИ. Утверждалось, что ограничительные действия стали причиной медленной загрузки видеозаписей в мессенджере у российских пользователей.
При этом в Госдуме сочли, что РКН замедлял работу Telegram из-за отказа блокировать анонимные каналы с фейковой информацией и мошенничеством. Как подчеркивал зампред комитета ГД по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, многие каналы не предоставили данные для идентификации.
В Роскомнадзоре сообщили о последовательных ограничениях в отношении WhatsApp