Роскомнадзор опроверг применение новых мер по ограничению работы Telegram

Роскомнадзор в настоящее время не вводит дополнительных ограничений для мессенджера Telegram, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Таким образом, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций опровергла сообщения, распространенные ранее в СМИ. Утверждалось, что ограничительные действия стали причиной медленной загрузки видеозаписей в мессенджере у российских пользователей.

При этом в Госдуме сочли, что РКН замедлял работу Telegram из-за отказа блокировать анонимные каналы с фейковой информацией и мошенничеством. Как подчеркивал зампред комитета ГД по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, многие каналы не предоставили данные для идентификации.