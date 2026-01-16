Депутат ГД Свинцов: РКН замедляет работу Telegram из-за анонимных каналов

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Роскомнадзор (РКН) замедляет работу мессенджера Telegram из-за отказа платформы блокировать анонимные каналы, распространяющие фейковую информацию. Об этом РИА Новости сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

РКН ведет в стране реестр блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков. Их авторы должны предоставлять в ведомство данные, позволяющие их идентифицировать.

Как подчеркнул парламентарий, многие телеграм-каналы не выполнили это требование. Более того, они распространяют ложную информацию, вводят пользователей в заблуждение и занимаются финансовым мошенничеством. Если они продолжат это делать, то мягкие ограничения будут применяться время от времени применяться к мессенджеру, уточнил Свинцов.

По его мнению, все, что связано с анонимностью, может использоваться в качестве инструмента манипуляции. Депутат подчеркнул, что основатель платформы Павел Дуров отказывается блокировать анонимные каналы не только на территории России, но и в других странах.

"Я все-таки надеюсь, что Дуров – человек неглупый и он постепенно просто перейдет в формат выполнения 100% законов на территории РФ. Еще раз подчеркну крайне важный момент, что это выгодно <...> со всех точек зрения – и экономически, и репутационно", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что соблюдение законов позволит поднять уровень доверия к Telegram и его каналам, что привлечет еще больше пользователей.

Ранее россияне пожаловались на медленную загрузку видеозаписей в Telegram. По словам источника на телеком-рынке, причиной тому стали новые ограничения, введенные в отношении платформы.

При этом Свинцов ранее уточнял, что полная блокировка мессенджера в России не планируется.