"Мой район. Новости": еще две станции построят на рубиновой линии метро

Еще две станции метро откроют для жителей Нагатинского Затона. Через район пройдет Бирюлевская линия со станциями "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар".

Будущую платформу "Остров мечты" свяжут с "Технопарком" на Замоскворецкой линии с помощью пересадки. Ее откроют рядом с тематическим парком развлечений, у бокового съезда и дублера проспекта Андропова. В свою очередь станция "Кленовый бульвар" появится у пересечения с улицей Новинки. Ее соединят с одноименной платформой БКЛ.

Подробнее – в программе "Мой район".