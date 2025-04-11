"Мой район. Новости": первые поезда "Москва-2026" появятся на Замоскворецкой линии метро

Новые составы "Москва-2026" в этом году начнут проходить тестовые испытания. После завершения всех этапов проверки они первыми выйдут на Замоскворецкую линию метро. Вагоны станут еще более удобными: за счет отсутствия тамбуров увеличится вместимость.

Модель "Москва-2024" курсирует на той же линии с прошлого года. В ней улучшена шумоизоляция и установлены широкие сидения с разъемами для зарядки гаджетов прямо на поручнях.

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