Сергунина рассказала о новой межвузовской мастерской "Университета предпринимателей"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Межвузовская мастерская "ИИ-помощник театра" открылась на базе Российского института театрального искусства (ГИТИС). Теперь студенты творческих и технических учебных заведений вместе будут разрабатывать цифровые решения для культурных площадок, заявила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, ГИТИС присоединился к программе "Университет предпринимателей". Ее основа – проектные мастерские, которые объединяют студентов, ученых и предпринимателей – лидеров своих отраслей.

В основе проектов новой межвузовской мастерской будут идеи и концепции, предложенные командами в рамках межвузовского хакатона "Театр. AI. Человек", который прошел в 2025 году.

Один из таких продуктов – ИИ-помощник режиссера, который будет фиксировать концепцию постановки и творческие решения во время репетиций. Это даст возможность более точно воспроизводить спектакль в дальнейшем на сцене и передавать другим постановщикам.

В то же время функционал другого решения – ИИ-помощника актера – включил создание индивидуальных траекторий для обучения артистов и подготовки к роли.

К проектам присоединятся учащиеся Театрального института имени Щукина, НИТУ МИСИС, МИИТ, НИУ ВШЭ и других вузов. В настоящее время в рамках "Университета предпринимателей" работают 20 мастерских. В них создается свыше 40 инновационных продуктов в области робототехники, биомедицины, аддитивных технологий и других.

Ранее в Москве стартовал отбор компаний для размещения в креативном кластере "Сколково". Он станет центром притяжения специалистов, создающих контент и медиатехнологии, отметил Сергей Собянин. Заявки на получение статуса резидента принимает Московский инновационный кластер.