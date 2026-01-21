Форма поиска по сайту

21 января, 09:20

Мэр Москвы

Собянин объявил о начале набора резидентов для креативного кластера "Сколково"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве начался отбор компаний для размещения в креативном кластере "Сколково", который станет центром притяжения специалистов, создающих контент и медиатехнологии. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"Напомню, первую очередь креативной площадки – кластер видеоигр и анимации – мы запустили в конце прошлого года. В этом году планируем открыть кластер медиатехнологий", – написал он.

Заявки на резидентство принимает Московский инновационный кластер. Их можно подать по направлениям иммерсивные технологии, виртуальное производство, цифровые двойники, 3D-моделирование, метавселенные, цифровые аватары, оборудование и программное обеспечение для медиаиндустрии.

При рассмотрении заявок будут оцениваться опыт создания инновационных решений, запатентованные разработки в сфере медиатехнологий, конкурентные преимущества и зрелость технологии или продукта. Резидентам предоставят доступ к отраслевой инфраструктуре, в том числе к центру обработки данных, зоне пилотирования технологий, офисным пространствам и студии виртуального продакшена. Кроме того, они получат льготные условия аренды и помощь в продвижении.

Подать заявку можно на платформе i.moscow. Вместе с тем Агентство креативных индустрий набирает компании для размещения по направлению видеоигр и анимации. Подробности опубликованы сайте createdin.moscow.

За последние 5 лет количество компаний в сфере дизайна в Москве выросло на 91%. Программы развития и помощь в поиске заказчиков востребованы индустрией, а дизайнеры могут участвовать в разнообразных столичных проектах. Всего в Москве работает около 2,8 тысячи организаций и предпринимателей в области арт-индустрии.

Собянин: московские креативные индустрии вышли на новый уровень

