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29 марта, 09:15

Транспорт

В Москве состоялась ночная репетиция парада ретротрамваев

В Москве состоялась ночная репетиция парада ретротрамваев

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В Москве прошла ночная репетиция парада ретротрамваев – колонна раритетного транспорта проследовала из депо имени Апакова по улицам Шаболовка, Серпуховский вал, Даниловский вал и Холодильный переулок. После разворота на трамвайном кольце транспорт вернулся обратно.

Сам парад пройдет 5 апреля – его приурочат к открытию депо Апакова после реконструкции. Для посетителей подготовят выставку и музыкальную программу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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