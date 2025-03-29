В Москве состоялась ночная репетиция парада ретротрамваев

В Москве прошла ночная репетиция парада ретротрамваев – колонна раритетного транспорта проследовала из депо имени Апакова по улицам Шаболовка, Серпуховский вал, Даниловский вал и Холодильный переулок. После разворота на трамвайном кольце транспорт вернулся обратно.

Сам парад пройдет 5 апреля – его приурочат к открытию депо Апакова после реконструкции. Для посетителей подготовят выставку и музыкальную программу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.