Unilad: в Британии мальчик ослеп после поцелуя

Фото: 123RF.com/annastills

В Великобритании 2-летний мальчик ослеп после поцелуя, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Unilad.

Мишель Сайман обратилась к врачу, когда у ее сына Джувона возникли симптомы, которые та приняла за обычную глазную инфекцию. После осмотра врач назначил антибиотики и не выразил серьезных опасений, однако через несколько дней женщина заметила ухудшение состояния ребенка, говорится в статье.

Сайман рассказала, что тревожным сигналом стало то, что сын перестал чувствовать боль. По ее словам, он буквально засунул палец в глаз и поцарапал глазное яблоко, даже не моргнув.

Дополнительные обследования выявили у Джувона герпетический кератит – поражение глаза, вызванное вирусом простого герпеса. Анализы обоих родителей были отрицательными, поэтому врачи предположили, что инфекцию ребенку мог передать кто-то из окружения, возможно через поцелуй.

Как уточнили журналисты, несмотря на лечение, через несколько недель выяснилось, что повреждение оказалось необратимым, и ребенок потерял зрение на один глаз.

"Герпес настолько разрушил роговицу, что глаз практически полностью утратил чувствительность. Он ничего не видел", – уточнила Сайман.

Семья ребенка выразила надежду на успех предстоящей операции – перенос нервов с ноги в глазницу для восстановления связи между глазом и мозгом. При позитивном исходе Джувон может стать кандидатом на пересадку роговицы, что даст шанс частично вернуть зрение.

Ранее в Москве годовалый ребенок чуть не ослеп из-за домашнего промывания носа. Со слов мамы мальчика, у него был сильный насморк и высокая температура, поэтому ему начали промывать носовые пазухи. Затем у ребенка сильно опух глаз.

В больнице малышу диагностировали гаймороэтмоидит и субпериостальный абсцесс правой глазницы. После назначения лечения мальчик пошел на поправку.