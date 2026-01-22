Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 13:09

В мире
Главная / Новости /

Unilad: в Британии мальчик ослеп после поцелуя

В Британии мальчик ослеп после поцелуя

Фото: 123RF.com/annastills

В Великобритании 2-летний мальчик ослеп после поцелуя, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Unilad.

Мишель Сайман обратилась к врачу, когда у ее сына Джувона возникли симптомы, которые та приняла за обычную глазную инфекцию. После осмотра врач назначил антибиотики и не выразил серьезных опасений, однако через несколько дней женщина заметила ухудшение состояния ребенка, говорится в статье.

Сайман рассказала, что тревожным сигналом стало то, что сын перестал чувствовать боль. По ее словам, он буквально засунул палец в глаз и поцарапал глазное яблоко, даже не моргнув.

Дополнительные обследования выявили у Джувона герпетический кератит – поражение глаза, вызванное вирусом простого герпеса. Анализы обоих родителей были отрицательными, поэтому врачи предположили, что инфекцию ребенку мог передать кто-то из окружения, возможно через поцелуй.

Как уточнили журналисты, несмотря на лечение, через несколько недель выяснилось, что повреждение оказалось необратимым, и ребенок потерял зрение на один глаз.

"Герпес настолько разрушил роговицу, что глаз практически полностью утратил чувствительность. Он ничего не видел", – уточнила Сайман.

Семья ребенка выразила надежду на успех предстоящей операции – перенос нервов с ноги в глазницу для восстановления связи между глазом и мозгом. При позитивном исходе Джувон может стать кандидатом на пересадку роговицы, что даст шанс частично вернуть зрение.

Ранее в Москве годовалый ребенок чуть не ослеп из-за домашнего промывания носа. Со слов мамы мальчика, у него был сильный насморк и высокая температура, поэтому ему начали промывать носовые пазухи. Затем у ребенка сильно опух глаз.

В больнице малышу диагностировали гаймороэтмоидит и субпериостальный абсцесс правой глазницы. После назначения лечения мальчик пошел на поправку.

"Московский патруль": москвич ослеп на один глаз после посещения частной клиники

Читайте также


за рубежом

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика