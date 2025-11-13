Фото: телеграм-канал SHOT

Годовалый ребенок в Москве чуть не ослеп из-за домашнего промывания носа. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказала мама мальчика.

По ее словам, недавно у сына появился сильный насморк, а температура поднялась до 39 градусов и держалась пять дней. Родители начали перед сном промывать ему нос, и сначала это помогло, но через четыре дня температура вернулась, а у ребенка сильно опух глаз.

Мальчика экстренно госпитализировали в больницу, где сделали КТ под наркозом. Медики диагностировали гаймороэтмоидит, то есть воспаление носовых пазух, и субпериостальный абсцесс правой глазницы.

Скорее всего, инфекция попала из носовых пазух и заразила орбиту глаза, вызвав серьезное воспаление. Из-за этого скопилось много гноя, что начало угрожать зрению. Юному пациенту начали давать антибиотики и удалили вакуумом ненужную жидкость.

Благодаря тому, что отток гноя через нос был хорошим, не потребовалась вскрывать глазницу или делать прокол. Сейчас мальчик идет на поправку.

По словам врачей, это заражение могло произойти из-за анатомической особенности. Они подчеркнули, что в лечении насморка у детей, которые не могут самостоятельно высмаркиваться, важна адекватная аспирация. Перед тем как промывать ребенку нос, нужно ознакомиться с техникой и попробовать ее на себе, чтобы понять, каким должен быть напор.

Ранее нейрохирурги Морозовской больницы в Москве прооперировали 11-месячного ребенка, упавшего с пеленального столика. Родители младенца обратились за помощью, когда заметили у него отек на голове и появившуюся рвоту. Оказалось, что у ребенка перелом правой теменной кости и гематомы.

