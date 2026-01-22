Трамп перечислил возможных преемников на будущих выборах

Фото: whitehouse.gov

В Республиканской партии сформировался круг сильных политиков, которые в перспективе могут выдвинуться на президентские выборы 2028 года и продолжить курс нынешнего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на интервью американского лидера для NewsNation.

"У нас, безусловно, есть хорошая скамья (кандидатов. – Прим. ред.). У нас есть очень талантливые люди", – сказал он.

Глава США подчеркнул, что у него есть личные фавориты, однако называть конкретные имена пока преждевременно, поскольку политическая ситуация может измениться.

Тем не менее он отдельно выделил вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и министра финансов Скотта Бесента, охарактеризовав их как выдающихся и перспективных политиков.

Ранее Трамп заявлял, что на данный момент не рассматривает возможность баллотироваться на третий президентский срок.

В свою очередь, СМИ обратили внимание на то, что Трамп может оставаться у власти до 2037 года за счет лазейки в 22-й поправке к конституции государства. Причиной могут стать разночтения в трактовке этой поправки.

С одной стороны, законом запрещено переизбрание только для президента, который уже занимал этот пост дважды. Однако, с другой стороны, в документе не описана ситуация возвращения на пост при отставке или смерти другого лидера.