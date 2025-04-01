Трамп заявил, что пока серьезно не рассматривал возможность баллотироваться на третий срок

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Президент США Дональд Трамп заявил, что пока что не рассматривал возможность выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства на третий срок. Об этом он заявил журналистам пресс-пула Белого дома, передает ТАСС.

"Я никогда не изучал этот вопрос. Говорят, что есть способ это сделать, но я не знаю их", – высказался он.

При этом Трамп также добавил, что вновь выдвинуться на третий срок его "просят люди". Он также отметил, что хотел бы, чтобы в выборах мог участвовать и Барака Обама, который дважды занимал пост президента США.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что Трамп может оставаться у власти до 2037 года за счет лазейки в 22-й поправке к конституции государства. Причиной могут стать разночтения в трактовке этой поправки.

С одной стороны, поправка запрещает переизбрание только для президента, который уже занимал этот пост дважды. Однако, с другой стороны, она не регулирует ситуации возвращения на пост при отставке или смерти другого лидера.

