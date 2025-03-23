Досрочные парламентские выборы в Канаде пройдут 28 апреля

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Досрочные парламентские выборы пройдут в Канаде 28 апреля. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление премьер-министра Канады Марк Карни.

Карни отметил, что это было необходимо для скорейшего исправления проблем в экономике страны, а также реагирования на тарифную политику администрации США. Для этого ему и его правительству нужна "сильная поддержка" населения.

Карни был избран новым лидером правящей Либеральной партии Канады 10 марта. Уточнялось, что он набрал 86% голосов членов этой политической силы. Позже он стал новым премьером страны после того, как предыдущий глава правительства Джастин Трюдо подал официальное прошение об отставке.

