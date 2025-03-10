Марк Карни станет следующим премьер-министром Канады

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Марк Карни избран новым лидером правящей Либеральной партии Канады и станет следующим премьер-министром страны. Об этом со ссылкой на данные результатов внутрипартийных выборов сообщает ТАСС.

Карни набрал 86% голосов членов этой политической силы. Он вступит в должность премьер-министра после того, как действующий глава правительства Джастин Трюдо подаст официальное прошение об отставке генерал-губернатору Канады Мэри Саймон.

Ожидается, что это произойдет в ближайшее время. После этого Саймон предложит Карни сформировать правительство и принести присягу.

В своем первом выступлении после выборов Карни назвал тарифы США главной угрозой стране. Он также заявил, что не доверяет Штатам и пообещал, что Канада никогда не войдет в состав США.

Канадский премьер-министр объявил, что хочет покинуть должность главы правительства и лидера правящей в Канаде Либеральной партии, в начале января. При этом желание Трюдо уйти в отставку поддержали более 80% населения страны. Выборы на должность нового лидера партии пройдут 9 марта.