DM: Трамп может остаться у власти до 2037 года благодаря лазейке в Конституции

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Президент США Дональд Трамп может оставаться у власти до 2037 года за счет лазейки в 22-й поправке к Конституции государства, пишет газета Daily Mail.

Причиной такого развития событий могут стать разночтения в трактовке этой поправки. С одной стороны, она запрещает переизбрание только для президента, который уже занимал этот пост дважды. Однако, с другой стороны, норма не регулирует ситуации возвращения на пост при отставке или смерти другого лидера страны.

"Трамп мог бы баллотироваться на пост вице-президента, а (вице-президент США Джей Ди. – Прим. ред.) Вэнс как открыто признанная номинальная фигура возглавил бы список. После приведения к присяге Вэнс может уйти в отставку, позволив своему вице-президенту Трампу занять его пост. Одну и ту же процедуру можно использовать на нескольких выборах", – пояснили журналисты.

При этом для получения четвертого срока, Трамп должен будет просто покинуть пост главы государства до выборов 2032 года, заняв при этом позицию напарника номинального кандидата в президенты.

Ранее Трамп опубликовал в своих соцсетях видеоролик, в котором говорится, что Штаты обеспечивали безопасность Гренландии в XX веке и готовы продолжать это делать в свете новых угроз. Среди них в ролике перечислены "российская агрессия" и "китайская экспансия".