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20 января, 11:15

Транспорт

Почти 4 км тоннелей построили в метро Москвы с помощью щитов в 2024 году

Почти 4 км тоннелей построили в метро Москвы с помощью щитов в 2024 году

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Московское метро продолжает строиться рекордными темпами. В прошлом году с помощью тоннелепроходческих комплексов, названных в честь женщин, было проложено почти 4 километра тоннелей. Щиты "Лилия", "Клавдия", "Наталия" и "Марина" активно работают на строительстве Троицкой и Рублево-Архангельской линий.

Процесс продолжается с использованием как шести, так и десятиметровых щитов. Это необходимо из-за сложной застройки и близости новых магистралей.

К 2026 году планируется завершить строительство всей Рублево-Архангельской линии. Она соединит важнейшие районы города, в том числе Серебряный Бор, и позволит значительно сократить время в пути для жителей и туристов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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