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13 января, 16:35

Транспорт

"Мой район. Новости": парковок с динамическим тарифом может стать в 10 раз больше в Москве

"Мой район. Новости": парковок с динамическим тарифом может стать в 10 раз больше в Москве

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Еще больше водителей смогут оставить машину за 0 рублей в центре Москвы в 2025 году. Если эксперимент с подобными стоянками признают эффективным, то их число увеличат в 10 раз.

Динамический тариф работает по закону спроса: чем больше автомобилей на парковке, тем выше ее стоимость. По мере освобождения мест цена снижается вплоть до 0 рублей.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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