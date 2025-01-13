"Мой район. Новости": парковок с динамическим тарифом может стать в 10 раз больше в Москве

Еще больше водителей смогут оставить машину за 0 рублей в центре Москвы в 2025 году. Если эксперимент с подобными стоянками признают эффективным, то их число увеличат в 10 раз.

Динамический тариф работает по закону спроса: чем больше автомобилей на парковке, тем выше ее стоимость. По мере освобождения мест цена снижается вплоть до 0 рублей.

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