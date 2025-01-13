На станции "Каширская" БКЛ открыли новый сервисный центр московского транспорта

На Большой кольцевой линии метро открылся седьмой сервисный центр московского транспорта. Центр расположен на станции "Каширская". Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Здесь пассажиры могут заменить неработающие проездные, получить услуги "Московского паркинга" или перенести деньги и билеты с одной карты "Тройка" на другую. Для удобства посетителей работают три окна обслуживания.

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