В Бурятии после схода вагонов повреждено 250 м пути

Фото: телеграм-канал "Восточно-Сибирская транспортная прокуратура"

В результате схода вагонов в Бурятии было повреждено 250 метров пути, 3 опоры и 100 метров контактной сети. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Восточно-Сибирской железной дороги.

"Сход 22 вагонов грузового поезда произошел 12 января 2025 года в 18:24 по московскому времени на станции Ангаракан Восточно-Сибирской железной дороги", – указано в сообщении.

Движение поездов по участку было временно приостановлено. В происшествии никто не пострадал, угрозы экологии нет. Последствия схода вагонов ликвидируют более 200 работников магистрали, а также восстановительные поезда.

Согласно данным Байкальской транспортной прокуратуры, 22 сошедших вагона были пустыми. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего, обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее два вагона с углем сошли с рельсов в Ленинградской области. В результате ЧП никто не пострадал.

До этого в Белгородской области сошли с рельсов локомотив и вагоны грузового поезда. По данным пресс-службы Юго-Восточной железной дороги, инцидент произошел из-за "вмешательства в работу железнодорожного транспорта".