Сергей Собянин вручил премии московским журналистам

В День российской печати Сергей Собянин наградил журналистов столицы за вклад в освещение городских проектов, социально-экономической и культурной жизни.

Премии ежегодно присуждаются за талантливые материалы, программы и документальные фильмы, которые помогают формировать бережное отношение к истории города и популяризировать его достижения.

Среди награжденных – главный продюсер медиахолдинга "Москва Медиа" Дмитрий Грачев, заместитель главного продюсера Татьяна Луговых и редактор отдела силовых структур газеты "Московский комсомолец" Сергей Вальченко.

Сергей Собянин выразил благодарность журналистам за труд, отметив, что их работа помогает москвичам узнавать об актуальных событиях и достижениях города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.