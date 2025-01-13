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13 января, 16:15

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Сергей Собянин вручил премии московским журналистам

Сергей Собянин вручил премии московским журналистам

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В День российской печати Сергей Собянин наградил журналистов столицы за вклад в освещение городских проектов, социально-экономической и культурной жизни.

Премии ежегодно присуждаются за талантливые материалы, программы и документальные фильмы, которые помогают формировать бережное отношение к истории города и популяризировать его достижения.

Среди награжденных – главный продюсер медиахолдинга "Москва Медиа" Дмитрий Грачев, заместитель главного продюсера Татьяна Луговых и редактор отдела силовых структур газеты "Московский комсомолец" Сергей Вальченко.

Сергей Собянин выразил благодарность журналистам за труд, отметив, что их работа помогает москвичам узнавать об актуальных событиях и достижениях города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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