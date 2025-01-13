13 января, 13:47Транспорт
ЦОДД призвал москвичей пересесть на общественный транспорт из-за погоды
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал автомобилистов пересесть на общественный транспорт из-за непогоды в Москве. Соответствующие рекомендации размещены в телеграм-канале столичного Дептранса.
Однако в случае невозможности выполнения совета водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких ускорений и торможений, а также не отвлекаться на телефон во время движения.
Кроме того, рядом с пешеходными переходами, на подъемах и спусках с мостов и эстакад ЦОДД настоятельно просит быть особенно внимательными.
Водителей также предупредили об интенсивном движении, которое в данный момент фиксируется на:
- внешней стороне ТТК в районе улицы Новой Башиловки;
- внутренней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе;
- внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Самотечной улицы.
Во второй половине дня, в свою очередь, локальные затруднения ожидаются на:
- внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Спасской улицы в оба направления;
- внешней стороне МКАД в районе улицы Подольских Курсантов;
- внутренней стороне ТТК в районе Беговой улицы.
Между тем 13, 14 и 15 января в столице ожидается сильная гололедица. В связи с чем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рекомендовал пешеходам быть внимательными, особенно на тротуарах и во дворах. Он назвал текущую ситуацию на улице очень опасной, но спрогнозировал исчезание гололедицы 15-го числа из-за потепления.
Теплая погода продлится до 18-го числа. Так, 16 января в Московском регионе ожидается от 0 до 4 градусов тепла, 17 и 18 января соответственно, ночные температуры будут в диапазоне от минус 2 до плюс 3 градусов, дневные температуры – от 0 до плюс 5.
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