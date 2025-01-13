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13 января, 14:15

Транспорт

Москву накрыл снегопад и осложнил движение на дорогах

Москву накрыл снегопад и осложнил движение на дорогах

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Сильный снегопад накрыл Москву, особенно на севере и северо-востоке города. Осадки постепенно распространяются по всей столице. Москвичей призывают быть осторожнее за рулем.

По данным ситуационного центра ЦОДД, вечером ожидаются затруднения на радиальных трассах в сторону области. На движение повлияют дорожные работы на МКАД между Липецкой улицей и Варшавским шоссе, а также возможные аварии на магистралях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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