Москву накрыл снегопад и осложнил движение на дорогах

Сильный снегопад накрыл Москву, особенно на севере и северо-востоке города. Осадки постепенно распространяются по всей столице. Москвичей призывают быть осторожнее за рулем.

По данным ситуационного центра ЦОДД, вечером ожидаются затруднения на радиальных трассах в сторону области. На движение повлияют дорожные работы на МКАД между Липецкой улицей и Варшавским шоссе, а также возможные аварии на магистралях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.