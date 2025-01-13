Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 13:15

Общество

Снегопад начался на востоке Москвы

Снегопад начался на востоке Москвы

Аномально теплая зима в Москве влияет на природу и здоровье людей

Новости часа: дизайн станции метро "ЗИЛ" расскажет историю завода

"Атмосфера": 0 градусов ожидается в Москве вечером 13 января

Высота снежного покрова в Москве может увеличиться на 3 см 14 января

"Доктор 24": пульмонолог рассказала, что нужно знать о пневмонии

Москвичи поделились кадрами сильного снегопада в Солнечногорске

Новости регионов: в Нижегородской области предупреждают о ледяном дожде

В Китае зафиксировали вспышку нового штамма оспы обезьян

В Москве ожидается легкий минус и гололедица 13 января

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Жители столицы поделились кадрами, на которых виден начинающийся снегопад в ВАО. Кроме того, заметает недалеко от станции метро "Речной вокзал" в САО.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика