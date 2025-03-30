Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 марта, 17:15

Транспорт

Дополнительные электрички запустили для столичных дачников

Дополнительные электрички запустили для столичных дачников

"Мой район. Новости": мост-парус возведут в Мнёвниковской пойме

"Мой район. Новости": развязка МКАД с Киевским шоссе будет реконструирована

"Мой район. Новости": Некрасовская линия значительно разгрузила юго-восток Москвы за 5 лет

Москвичи смогут ездить на дачу на дополнительных электричках

Мэр Москвы рассказал о строительство второго вестибюля станции "Рижская" БКЛ

Мошенники начали расклеивать на самокатах фейковые QR-коды для кражи персональных данных

Мошенники начали клеить поддельные QR-коды на самокаты

БКЛ разгрузила радиальные линии метро и позволила москвичам строить новые маршруты

Пригородные поезда стали чаще ходить из Москвы и обратно

Из-за ранней весны многие дачники уже успели открыть сезон. В этом году им будет еще комфортнее добираться за город, так как для них запустили дополнительные поезда в Ярославском и Павелецком направлениях.

В конце марта начнут курсировать 17 дополнительных поездов, в апреле – еще 7. Маршруты затронут практически все направления: Казанское, Павелецкое, Киевское, Горьковское, Большое кольцо и Калужское.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоКарина ИльинаЛариса Соколова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика