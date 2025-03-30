Дополнительные электрички запустили для столичных дачников

Из-за ранней весны многие дачники уже успели открыть сезон. В этом году им будет еще комфортнее добираться за город, так как для них запустили дополнительные поезда в Ярославском и Павелецком направлениях.

В конце марта начнут курсировать 17 дополнительных поездов, в апреле – еще 7. Маршруты затронут практически все направления: Казанское, Павелецкое, Киевское, Горьковское, Большое кольцо и Калужское.

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