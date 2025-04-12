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12 апреля, 08:30

Транспорт

"Мой район. Новости": станция "Бульвар Генерала Карбышева" готова почти на 50%

"Мой район. Новости": станция "Бульвар Генерала Карбышева" готова почти на 50%

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Началась проходка нового тоннеля на участке Рублево-Архангельской линии метро

У жителей Хорошёво-Мнёвников появится метро рядом с домом. В районе строят станцию "Бульвар Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии. В настоящее время, чтобы добраться до БКЛ, пассажирам нужно преодолеть более километра, а до фиолетовой – более 2 километров. С появлением новой станции путь до метро значительно сократится.

Станция "Бульвар Генерала Карбышева" готова уже почти наполовину. Она будет иметь выходы на одноименный бульвар и улицу Маршала Тухачевского. В оформлении платформы будут преобладать светло-серые и белые тона, а название выделят крупными буквами на контрастном фоне.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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