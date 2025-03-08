Жители Москвы требуют решить проблему с парковками такси

Жители Москвы столкнулись с новой проблемой: таксисты массово занимают парковочные места во дворах жилых домов, оставляя местных автомобилистов без возможности припарковаться. Водители такси оставляют машины на длительное время, иногда в нерабочем состоянии, что вызывает недовольство жильцов.

В Госдуме предложили создать специальные стоянки для такси, чтобы решить проблему. Однако эксперты считают, что такие площадки должны располагаться не в жилых зонах, а в других частях города, например, рядом с ремонтными зонами или автопарками.

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