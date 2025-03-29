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29 марта, 13:05

Транспорт

"Мой район. Новости": москвичи могут экономить на проезде благодаря бесплатным пересадкам

"Мой район. Новости": москвичи могут экономить на проезде благодаря бесплатным пересадкам

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Белорусский вокзал и одноименная станция метро – одна из точек, где москвичи и гости города могут сэкономить время и деньги благодаря бесплатным пересадкам.

Сервис доступен при оплате проезда картой "Тройка", банковской картой, виртуальной "Тройкой" и по биометрии. Бесплатные пересадки действуют между метро, МЦК и МЦД, а также во всем наземном транспорте столицы. Они позволяют строить удобные маршруты и не переплачивать за проезд.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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