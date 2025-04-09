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Новости

09 апреля, 00:45

Транспорт

"Мой район. Новости": утверждена дизайн-концепция новой станции метро "Вавиловская"

"Мой район. Новости": утверждена дизайн-концепция новой станции метро "Вавиловская"

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Столичные власти утвердили дизайн-проект новой станции "Вавиловская" Троицкой линии метро. Оформление станции посвятят физику Сергею Вавилову и его исследованиям в области люминесценции.

Главной особенностью станут светильники над платформой, которые будут символизировать частицы света и создадут эффект движения. На колоннах также будут установлены вертикальные линзы со светодиодной подсветкой.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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