"Мой район. Новости": утверждена дизайн-концепция новой станции метро "Вавиловская"

Столичные власти утвердили дизайн-проект новой станции "Вавиловская" Троицкой линии метро. Оформление станции посвятят физику Сергею Вавилову и его исследованиям в области люминесценции.

Главной особенностью станут светильники над платформой, которые будут символизировать частицы света и создадут эффект движения. На колоннах также будут установлены вертикальные линзы со светодиодной подсветкой.

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