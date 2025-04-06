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06 апреля, 08:05

Транспорт

"Мой район. Новости": станция "Академическая" Троицкой линии упростит поездки москвичей

"Мой район. Новости": станция "Академическая" Троицкой линии упростит поездки москвичей

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Станция "Академическая" ускорит передвижение для жителей четырех районов юго-запада столицы. С ее открытием появятся десятки новых маршрутов и возможность экономить время в пути. Например, можно будет пересесть на оранжевую ветку и доехать до Нескучного сада, ВДНХ и вокзалов.

Кроме "Академической", в этом году на Троицкой линии планируют открыть еще три станции – "Вавиловская", "Крымская" и "ЗИЛ".

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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