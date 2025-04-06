"Мой район. Новости": станция "Академическая" Троицкой линии упростит поездки москвичей

Станция "Академическая" ускорит передвижение для жителей четырех районов юго-запада столицы. С ее открытием появятся десятки новых маршрутов и возможность экономить время в пути. Например, можно будет пересесть на оранжевую ветку и доехать до Нескучного сада, ВДНХ и вокзалов.

Кроме "Академической", в этом году на Троицкой линии планируют открыть еще три станции – "Вавиловская", "Крымская" и "ЗИЛ".

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".