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03 апреля, 21:15

Транспорт

Четыре станции откроют на Троицкой линии столичного метро в этом году

Четыре станции откроют на Троицкой линии столичного метро в этом году

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Станции "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ" откроют на Троицкой линии столичного метро в этом году. Вместе с тем запланировано масштабное обновление вагонов, вплоть до внедрения беспилотных составов.

Инфраструктуру метро тоже продолжат развивать. В текущем году планируют завершить обновление подвижного состава на МЦД, которое начнется на Ярославском направлении Московской железной дороги. На маршруты выйдут еще 272 вагона "Москва-2024", 650 электробусов, 50 трамваев и 30 "Иволг".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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