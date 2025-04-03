Четыре станции откроют на Троицкой линии столичного метро в этом году

Станции "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ" откроют на Троицкой линии столичного метро в этом году. Вместе с тем запланировано масштабное обновление вагонов, вплоть до внедрения беспилотных составов.

Инфраструктуру метро тоже продолжат развивать. В текущем году планируют завершить обновление подвижного состава на МЦД, которое начнется на Ярославском направлении Московской железной дороги. На маршруты выйдут еще 272 вагона "Москва-2024", 650 электробусов, 50 трамваев и 30 "Иволг".

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