Таиланд введет обязательные онлайн-анкеты для туристов с 1 мая

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С 1 мая все туристы, собирающиеся приехать в Таиланд, должны будут заполнить онлайн-форму для уведомления о прибытии в страну. Об этом сообщается на сайте Иммиграционного бюро полиции Таиланда.

Цифровую карту прибытия в королевство (TDAC) создали для упрощения процесса въезда для путешественников, уточнили в ведомстве, добавив, что форму можно найти на сайте бюро.

Заполнить ее можно за три дня до даты поездки. Для этого туристам понадобится паспорт или проездной документ, а также личные данные, в частности полное имя, дата рождения и гражданство.

Там же необходимо указать маршрут путешествия, включающий в себя информацию о рейсе, дате прибытия и месте проживания в Таиланде.

После загрузки личных данных иммиграционные власти страны вышлют путешественникам на электронную почту письмо, которое нужно будет предъявить по прибытии в королевство.

"Заполнение TDAC является обязательным до вашего прибытия. Без TDAC ваш въезд не будет обработан сотрудниками иммиграционной службы", – указали в ведомстве.

В середине марта власти Таиланда начали рассматривать возможность сокращения срока безвизового пребывания туристов в стране с 60 до 30 дней в целях борьбы с нелегальной занятостью и в попытке ограничить возможности теневого бизнеса.

Позднее глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Тхапани Киатпхайбун заявил, что власти страны сохранят 60-дневный безвизовый режим для граждан России, если у них будет потребность находиться в королевстве более 30 дней.

Между тем туристический поток из РФ в страну в 2025 году вырос на 14%. Россияне заняли третье место по количеству посещений королевства. В общей сложности с начала года Таиланд принял 7,6 миллиона иностранных туристов.