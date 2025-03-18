МИД Таиланда: решение по сокращению безвизового въезда для россиян не принято

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Власти Таиланда не приняли решения относительно сокращения безвизового въезда для граждан России с 60 до 30 дней. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на внешнеполитическое ведомство страны.

"Решение по этому вопросу еще не принято, поскольку властям необходимо обсудить дополнительные детали", — говорится в публикации.

По данным таиландского министерства туризма и спорта, туристический поток из России в страну в 2025 году вырос на 14%. Россияне заняли третье место по количеству посещений королевства. В общей сложности с начала года Таиланд принял 7,6 миллиона иностранных туристов.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда рассматривают подобные меры для снижения риска незаконной деятельности, связанной с использованием схемы безвизового въезда. Как уточняли в министерстве туризма и спорта страны, срок пребывания могут сократить для иностранцев в том числе россиян до 30 дней.