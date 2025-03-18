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18 марта, 08:00

Туризм

Таиланд планирует сократить срок безвизового режима для россиян до 30 дней

Таиланд планирует сократить срок безвизового режима для россиян до 30 дней

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Таиланд планирует сократить срок безвизового режима для россиян с 60 до 30 дней. Новые правила коснутся также других иностранцев. Так власти королевства хотят бороться с незаконной деятельностью.

Пользуясь длительным сроком безвизового режима, иностранцы нелегально работают или занимаются бизнесом. Только в прошлом году выявили 40 компаний, которые вели незаконные действия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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