Месячник благоустройства стартовал в Москве

Фото: пресс-служба мэра иправительства Москвы/Юлия Иванко

С 1 апреля в Москве стартовал месячник по благоустройству, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Наша главная задача – за короткий срок привести в порядок после осенне-зимнего периода все без исключения городские объекты, начиная от крупных инженерных сооружений и заканчивая фасадами жилых домов", – передает слова вице-мэра телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

В план войдут работы по озеленению, промывке дорог и общественных пространств. Также работники приведут в порядок тоннели, мосты и путепроводы. Как отметил Бирюков, все эти мероприятия направлены на то, чтобы к майским праздникам, включая юбилейный День Победы, Москва выглядела красивой и обновленной.

Заммэра напомнил, что специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке дорог, инженерных сооружений и фасадов зданий еще в марте, поскольку в городе установились благоприятные погодные условия.

В апреле пройдет комплексная уборка общественных пространств и дворовых территорий, в рамках чего будут обновлены детские и спортивные площадки: специалисты отремонтируют и покрасят скамейки, обустроят цветники, а также высадят деревья.

"В жилых домах промоют входные группы, лестницы и перила, приведут в порядок системы наружного водоотвода, козырьки над подъездами, осветительные и отопительные приборы", – пояснил Бирюков.

Кроме того, планируется обновление разметок, промывка остановок городского транспорта, шумозащитных экранов, буферов безопасности, а также светофоров, дорожных знаков и указателей. Этими работами займутся дорожные службы.

Бирюков добавил, что для координации всех работ в рамках месячника по благоустройству создан городской штаб.

Также в Москве 12 и 26 апреля в Москве пройдут субботники. Принять участие в мероприятиях смогут все желающие. Информация о местах проведения субботников, пунктах выдачи инвентаря будет публиковаться в СМИ, на сайтах префектур и районных управ.

Между тем первая промывка столичных дорог, тротуаров, парковок и дворовых территорий с использованием специального шампуня прошла в мегаполисе 28 и 29 марта. Она позволила устранить образовавшиеся за зиму мазутные или масляные пятна, а также иные загрязнения, которые не смываются водой.