Культуролог Добровольская: пасхальных кроликов нет в русской традиции

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Пасхальный кролик не является русской православной традицией – в страну символ пришел из Европы, рассказала культуролог, заведующая фольклорно-этнографическим отделом Государственного республиканского центра русского фольклора Варвара Добровольская.

По ее словам, в некоторых странах такой заяц приносит яйца детям. Там же существуют игры с поиском яиц, которые, по легенде, спрятаны кроликом в саду или другом месте.

"Есть даже блюдо – кролик, фаршированный яйцами, пасхальное блюдо. Так что это не наша традиция", – пояснила эксперт в беседе с Life.ru.

Более того, кролик не является символом Пасхи даже у католиков, подчеркнула Добровольская. Он скорее олицетворяет весну и плодородие, поэтому этот образ стал ассоциироваться с христианским праздником, считает культуролог.

В России же главным символом Пасхи считаются яйца, а если и появляются фигурки животных, то чаще всего это цыпленок, напомнила она, добавив, что в настоящее время множество пасхальных кроликов можно найти в продаже только из-за постепенного проникновения западных традиций в страну.

Ранее шеф-повар Александр Растунин раскрыл секрет мягкого кулича на Пасху. По его словам, он заключается в сиропе. Причем таким способом можно исправить сухой магазинный продукт.

Эксперт рассказал, что узнал секрет о пропитке от своего коллеги, который применял способ по рецепту прабабушки отца. По словам Растунина, приятную влажность и насыщенный вкус куличу можно придать именно с помощью сиропа на основе сахара и виноградного сока.