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20 марта, 23:45

Транспорт

"Мой район. Новости": станция метро "Народное Ополчение" обрела новый архитектурный облик

"Мой район. Новости": станция метро "Народное Ополчение" обрела новый архитектурный облик

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Новая станция "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии метро обрела свой архитектурный облик. Пока в виде проекта.

Внешний вид станции уже согласован Москомархитектурой. В дизайне преобладают серые и красные цвета. При этом по деталям "Народное Ополчение" будет напоминать самые первые станции Московского метро.

В настоящее время строительство станции продолжается. Она готова уже более чем наполовину. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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