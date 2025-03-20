"Мой район. Новости": станция метро "Народное Ополчение" обрела новый архитектурный облик

Новая станция "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии метро обрела свой архитектурный облик. Пока в виде проекта.

Внешний вид станции уже согласован Москомархитектурой. В дизайне преобладают серые и красные цвета. При этом по деталям "Народное Ополчение" будет напоминать самые первые станции Московского метро.

В настоящее время строительство станции продолжается. Она готова уже более чем наполовину. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".