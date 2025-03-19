19 марта, 16:40Программы
"Мой район. Новости": строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро ускорят
Строительство станции "Достоевская" на Кольцевой линии метро ускорят. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Мэр отметил, что работы ведутся в историческом центре Москвы, поэтому важно сохранить здания, скверы и памятники. Специалистам приходится работать фактически вручную. Для того, чтобы процесс пошел быстрее, для спуска оборудования соорудят больше шахт.
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