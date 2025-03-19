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19 марта, 16:40

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"Мой район. Новости": строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро ускорят

"Мой район. Новости": строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро ускорят

Сергей Собянин поздравил с юбилеем народную артистку РФ Надежду Бабкину

Сергей Собянин рассказал о реставрации легендарного кинотеатра "Ударник"

Сергей Собянин объявил об открытии форума колледжей Москвы

Собянин: реставрацию кинотеатра "Ударник" завершат в 2027 году

Мэр Москвы рассказал о визуальной концепции будущей станции "Народное Ополчение"

Сергей Собянин сообщил о запуске проекта "Город обсуждает московский спорт"

Сергей Собянин: "Народное ополчение" будет напоминать первые станции метро

Сергей Собянин рассказал о развитии высокотехнологичной медпомощи в Москве

В Москве продолжается цифровизация в сфере социальной защиты

Строительство станции "Достоевская" на Кольцевой линии метро ускорят. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что работы ведутся в историческом центре Москвы, поэтому важно сохранить здания, скверы и памятники. Специалистам приходится работать фактически вручную. Для того, чтобы процесс пошел быстрее, для спуска оборудования соорудят больше шахт.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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