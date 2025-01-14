14 января, 11:15Транспорт
В Москве представили дизайн станций "Крымская" и "ЗИЛ" Троицкой линии метро
Стало известно, как будут выглядеть будущие станции Троицкой линии метро "Крымская" и "ЗИЛ".
"Крымская" будет выполнена в морской тематике: подвесные потолки будут напоминать паруса, колонны и балки – крылья птиц, а светильники оформят в виде иллюминаторов.
Станцию "ЗИЛ" оформят в черно-белой гамме с акцентами серого, синего и красного. На ее стенах разместят художественные композиции об истории одноименного завода.
Открытие этих станций значительно улучшит транспортную доступность районов. В перспективе на "ЗИЛе" будет пересадка на Бирюлевскую линию метро и МЦК. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.