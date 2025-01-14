Сергей Собянин открыл полноценное движение по Троицкой линии метро

Москвичам показали, как будут выглядеть новые станции Троицкой линии метро. О проектах оформления платформ в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр сообщил, что станция "ЗИЛ" будет оформлена в черном цвете, а детали будут в белом, сером, синем и красном цветах. Путевые стены украсит художественная композиция, отображающая историю развития легендарного завода.

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