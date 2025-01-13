Автоэксперт Хайцеэр назвал способы борьбы с запотеванием стекол в машине

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Замена салонного фильтра, использование печки или кондиционера, а также мытье стекол изнутри помогут решить проблему с запотеванием окон в машине. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По словам эксперта, стекла в автомобиле могут запотевать из-за загрязненного салонного фильтра. Специалист посоветовал его проверить и при необходимости заменить.

"Загрязненный салонный фильтр не очищает воздух как надо. Соответственно, на окнах осаживается грязь, а она притягивает влагу", – объяснил Хайцеэр. По этой же причине он посоветовал периодически мыть стекла изнутри.

Кроме того, проблема возникает из-за высокой влажности в салоне. Вариант просто приоткрыть окно в такой ситуации эксперт назвал не очень эффективным.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Нужно, чтобы была сухость, – ее дает использование печки или кондиционера. Либо и того и другого вместе.

"Еще во многих машинах есть обогрев лобового и заднего стекол. Его тоже надо включать", – указал специалист.

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