Эксперт Хайцеэр: быстрый проезд на автомобиле по лужам смертельно опасен

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Быстрый проезд по луже может привести к ДТП или серьезной поломке машины, рассказал Москве 24 вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила о возвращении дождей в столицу. По прогнозу синоптика, наиболее сильные осадки ожидаются 18 июля и в ночь на 19-е. В последующие дни, до 23 июля включительно, дожди будут небольшими и локальными.

Хайцеэр призвал автомобилистов быть крайне осторожными в такую погоду.



Ян Хайцеэр вице-президент национального автомобильного союза Ездить на автомобиле по лужам с большой скоростью опасно, потому что возможен эффект аквапланирования. Кроме того, машина может просто "захлебнуться": вода попадет в воздушный фильтр, в двигатель, и автомобиль заглохнет.

"На высокой скорости теряется сцепление с дорогой, вода как бы становится маслом, по которому скользит автомобиль. Он ведет себя непредсказуемо, не слушается ни тормозов, ни управления. Это и называется аквапланированием. При этом есть риск врезаться в другие машины или просто улететь с дороги", – пояснил специалист.

Во время сильного дождя эксперт посоветовал по возможности не пользоваться автомобилем либо ездить медленно и аккуратно.

Ранее россиянам рассказали, как действовать при затоплении автомобиля в подземном паркинге жилого дома, за содержание которого отвечает управляющая компания. Пострадавшим стоит обратиться в жилищную инспекцию и зафиксировать нарушение, советуют эксперты.