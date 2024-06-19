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19 июня, 09:28

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Юрист Крохин: за затопление авто на паркинге предусмотрена ответственность

Юрист рассказал о действиях при затоплении авто на паркинге

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Если автомобиль затопило в подземном паркинге жилого дома, за содержание которого отвечает управляющая компания (УК), то тут предусмотрена административная ответственность. Об этом в эфире радио Sputnik заявил юрист, председатель Московского жилищного союза, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Константин Крохин.

Он отметил, что после установления вины граждане могут подать иски в отношении УК. Однако для начала эксперт рекомендовал обратиться в жилищную инспекцию и зафиксировать факт нарушения. Специалисты могут провести проверку и принять решение о ненадлежащем содержании общедомового имущества, зафиксировав это специальным актом, отметил Крохин.

По его словам, с таким доказательством люди, пригласив оценщика и узнав сумму ущерба, могут обратиться в УК с претензией. Если же в положенный срок на жалобу не поступит ответ, граждане имеют право обратиться в суд и потребовать возмещение прямого ущерба, а также выплаты штрафа. Кроме того, истцу будут возмещены судебные издержки, указал юрист.

Помимо этого, ответчик может ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, но они должны подтверждаться документами, подчеркнул Крохин.

"Ответчик не может просто говорить о том, что, допустим, было стихийное бедствие, оно было непредсказуемым, и штатные инженерные системы с этим не справились. Если предполагать, что действительно было масштабное стихийное бедствие, которое повлияло на работу системы защиты, то нужен соответствующий документ", – добавил он.

Такие документы, продолжил эксперт, могут выдавать торгово-промышленные палаты и органы власти. Если правительство города, региона или муниципалитет выдаст эту справку, то суд может принять это в качестве доказательства в пользу ответчика, уточнил юрист.

Однако если затопление связано с неправильным проектированием или нарушениями, допущенными во время строительства, это должен доказывать ответчик. Он может привлечь к субсидиарной ответственности застройщика, подытожил Крохин.

Ранее коммунальщики откачали воду из затопленного паркинга на севере Москвы. Речь идет о жилищном комплексе на Лобненской улице. Там из-за сильных дождей уровень воды в некоторых местах достигал почти метра.

Также в Подольске специалисты при помощи противоразмывного поезда восстановили движение по путям на мосту, который пострадал во время ливней. На участке Подольск – Силикатная движение поездов было временно организовано по соседним путям.

Движение на нескольких московских улицах восстановлено после подтопления

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