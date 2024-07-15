Автоэксперт Ракитин рассказал о правилах поведения при ДТП на трассе

Фото: depositphotos/svedoliver

При ДТП на трассе в первую очередь нужно как можно быстрее покинуть автомобиль. Об этом в эфире радио Sputnik заявил автоэксперт и главред одного из автомобильных изданий Максим Ракитин.

Он рассказал, что на скоростных трассах случаются так называемые повторные ДТП – ситуации, при которых в остановившихся на дороге участников аварии врезаются другие машины. Для избежания подобных ситуаций он рекомендует покинуть автомобиль, выставить знак аварийной остановки и обязательно надеть светоотражающий жилет в темное время суток. Далее нужно отойти от поврежденного авто на безопасное место.

По словам эксперта, если человек будет находиться у машины, то это увеличивает риск пострадать в повторном ДТП. Поэтому нужно уйти на обочину или за отбойник, указал Ракитин.

"Еще иногда бывают полосы безопасности посередине трассы. Железу уже не поможешь, а себя обезопасить вы обязаны", – добавил он.

Если же авария случилась ночью, а светоотражающего жилета нет, то нужно включить фонарики на телефонах, зажечь зажигалку или выбрать другой способ для обозначения себя на дороге. Находясь в безопасности за пределами трассы, человек может совершать необходимые звонки, а забрать сумки из багажника можно и потом, подытожил Ракитин.

Ранее сообщалось, что самое безопасное место в авто при ДТП расположено за водителем. Водитель машинально совершает действия, которыми хочет себя обезопасить, пояснил вице-президент НАС Ян Хайцеэр. По его словам, автомобилист будет выполнять такие маневры, чтобы удар пришелся в другую часть кузова, где его нет. Это инстинктивная реакция психики, уточнил Хайцеэр.