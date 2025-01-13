Эксперт Мкртчян: Крым – одно из направлений для отдыха после утечки мазута на Кубани

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Одним из альтернативных мест для отдыха в 2025 году после утечки мазута в Краснодарском крае является Крым. Об этом в эфире радио КП заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

"Когда мы говорим о Крыме, я не хотел бы драматизировать. Там пострадал в основном Керченский полуостров, где всего 3% отелей. То есть 97% отелей Крыма – Алушта, Ялта, Форос и так далее – там все хорошо", – пояснил эксперт.

В данный момент туристические агентства начинают предлагать в качестве детского отдыха именно лагеря в Крыму, хотя ранее приоритетным направлением была Анапа. Однако взрослые тоже "найдут, где отдыхать", указал Мкртчян.

По его словам, более-менее приемлемые цены дают отели в Туапсинском районе и Геленджике. Высокая стоимость зафиксирована только в Сочи, уточнил эксперт. Он считает, что на это существенно влияет ситуация с сообщением, поскольку на всем побережье работает всего один аэропорт. Возможным способом стабилизации цен в Сочи Мкртчян назвал перераспределение туристических потоков и перенаправление их в Крым.

Часть российского побережья Черного моря оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".

В Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Севастополе и Крыму.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вести непрерывный контроль качества воды и воздуха после инцидента. Он также создал правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев, а первым заместителем назначен глава МЧС Александр Куренков.