Дмитриев назвал северные территории наиболее пригодными для жизни из-за климата

Фото: kremlin.ru

Северные территории могут стать наиболее пригодными для жизни на фоне глобального потепления на Земле. Такое мнение выразил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что Гренландия в данном контексте является климатическим рычагом.

"По мере таяния арктических льдов потепление ускоряется, а вечная мерзлота высвобождает накопленный углерод, вызывая каскадные обратные связи, которые приводят к повышению глобальных температур", – написал Дмитриев в соцсети X.

2025 год оказался на третьей строчке в рейтинге самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура воздуха у поверхности земли в прошлом году составила 14,97 градуса, что немного прохладней 2023 года и на 0,13 градуса прохладней 2024 года – самого жаркого года за историю наблюдений.

Ранее в Совете Федерации заявили, что таяние ледника Туэтса, также известного как "ледник Судного дня", не представляет опасности для России. Данный ледник является важным сегментом ледяного щита в Западной Антарктиде с самой длинной в мире границей соприкосновения с океаном протяженностью около 120 километров.