Инвестор построил новый детский сад в Коммунарке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Инвестор построил двухэтажный детский сад на 185 мест в столичном районе Коммунарка. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Здание площадью более 2,7 тысячи квадратных метров расположено рядом с двумя крупными жилыми комплексами, которые находятся на пересечении улиц Александры Монаховой и Эдварда Грига. Строительство этого объекта началось еще в апреле 2022 года. Для этого инвестору был предоставлен участок площадью 0,7 гектара.

Ефимов заявил, что рядом с детским садом были высажены деревья, кустарники, а также разбит газон и организованы зоны для активного отдыха. Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что основную часть здания занимает трехуровневое пространство, которое соединяет в себе вестибюль, амфитеатр, музыкальную и спортивную зоны.

При этом благодаря возможности зонирования объект можно адаптировать под занятия для детей разных возрастов, в том числе для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

"Аналогично и в группах: за счет перегородок и трансформируемой мебели игровую площадь можно увеличивать или уменьшать по мере необходимости", – указал Овчинский.

В детском саду могут находиться сразу 8 групп детей. Первые воспитанники побывали в новом здании 14 апреля.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков уточнил, что специалисты подведомственного Центра экспертиз для осуществления инструментального контроля работ и применяемых материалов провели около 10 выездных проверок. По их результатам было оформлено заключение о соответствии детского сада требованиям проектной документации.

До конца 2025 года инвесторы возведут в Коммунарке еще пять образовательных объектов: три новых детских сада, школу и образовательный комплекс. Общая площадь объектов превысит 72 тысячи квадратных метров.

Суммарно в учреждениях смогут учиться и воспитываться 3 400 человек. Школы и детсады появятся в составе жилых комплексов "Скандинавия", "Бунинские Луга", "Саларьево Парк" и "Прокшино".

